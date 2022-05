Roma-Feyenoord: tifosi olandesi fanno pipì sul bus della Roma VIDEO (Di martedì 24 maggio 2022) La finale di Conference League League tra Roma e Feyenoord si avvicina e il clima a Tirana si accende, con i primi sfottò tra le tifoserie.... Leggi su calciomercato (Di martedì 24 maggio 2022) La finale di Conference League League trasi avvicina e il clima a Tirana si accende, con i primi sfottò tra le tifoserie....

Advertising

OfficialASRoma : ?????????? In vista della #UECLfinal, #ASRoma e Feyenoord hanno unito le forze per una una serie di iniziative a soste… - repubblica : Finale Roma-Feyenoord, Tirana blindata. L'indicazione alle cameriere: 'Attente, gli italiani quando bevono allungan… - SkySport : ROMA-FEYENOORD La finale di Conference League Mercoledì dalle 189:30 su Sky Sport #SkySport #SkyUECL #UECL… - il_cappellini : Roma-Feyenoord, capitale sotto assedio per la partita che non c'è - verso_il_fronte : @PoliticaPerJedi Maestro Venerabile, chi vincerà la guerra? La Roma o il Feyenoord? -