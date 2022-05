Putin malato, Budanov (007 Ucraina): «Sta male, ma non morirà presto. È diventato maniacale, non fa avvicinare nessuno» (Di martedì 24 maggio 2022) Vladimir Putin è «molto malato», ma «è inutile sperare che possa morire domani». Il capo delle spie ucraine torna a parlare delle condizioni di salute dello... Leggi su ilmattino (Di martedì 24 maggio 2022) Vladimirè «molto», ma «è inutile sperare che possa morire domani». Il capo delle spie ucraine torna a parlare delle condizioni di salute dello...

Advertising

Gazzettino : Putin malato, Budanov (007 Ucraina): «Sta male, ma non morirà presto. È diventato maniacale, non fa avvicinare ness… - GennaroCarbone8 : @alanfriedmanit Blitzkrieg, prima di Putin, Hitler l'aveva strategicamente preparata; alla fine fallita; e con tutt… - News24_it : Putin malato, Budanov (007 Ucraina): «Sta male, ma non morirà presto. È diventato maniacale, non fa avvicinare -… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #Putin malato, Budanov (007 #Ucraina): «Sta male, ma non morirà presto. È diventato maniacale, non fa avvicinare nessun… - ilmessaggeroit : #Putin malato, Budanov (007 #Ucraina): «Sta male, ma non morirà presto. È diventato maniacale, non fa avvicinare ne… -