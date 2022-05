«Prova costume, ecco l’estetica per l’estate»: cosa dice il dottor Madonna Terracina (Di martedì 24 maggio 2022) l’estate è alle porte ed è tempo di fare i conti con la temuta Prova costume. Cellulite, i kili di troppo, le smagliature, i rilassamenti cutanei sono fastidiosi inestetismi che vorremmo far scomparire il prima possibile. Dott.Francesco Madonna Terracina, Chirurgo plastico a Roma, siamo ancora in tempo per rimetterci in forma magari con qualche aiutino della medicina e chirurgia estetica? «Certamente sarebbe opportuno avere cura del proprio corpo tutto l’anno partendo da un corretto stile di vita unitamente ad una regolare attività fisica. Alcune volte questo non è sufficiente e fortunatamente la medicina estetica può aiutare con trattamenti non invasivi e metodiche Hi-tech in grado di dare un aiuto importante a migliorare tutti i vari inestetismi che tanto le donne quanto gli uomini sono desiderosi ... Leggi su blog.libero (Di martedì 24 maggio 2022)è alle porte ed è tempo di fare i conti con la temuta. Cellulite, i kili di troppo, le smagliature, i rilassamenti cutanei sono fastidiosi inestetismi che vorremmo far scomparire il prima possibile. Dott.Francesco, Chirurgo plastico a Roma, siamo ancora in tempo per rimetterci in forma magari con qualche aiutino della medicina e chirurgia estetica? «Certamente sarebbe opportuno avere cura del proprio corpo tutto l’anno partendo da un corretto stile di vita unitamente ad una regolare attività fisica. Alcune volte questo non è sufficiente e fortunatamente la medicina estetica può aiutare con trattamenti non invasivi e metodiche Hi-tech in grado di dare un aiuto importante a migliorare tutti i vari inestetismi che tanto le donne quanto gli uomini sono desiderosi ...

Advertising

Toni_ct_1 : RT @dopoilpunto: Che poi io tutta questa preoccupazione per la prova costume mica la capisco, tanto nelle foto che postate mica si vede il… - dopoilpunto : Che poi io tutta questa preoccupazione per la prova costume mica la capisco, tanto nelle foto che postate mica si vede il costume - kv64144 : @Laila1231320 un consiglio da amico..vacci piano togliti pure la voglia ma non dimenticare l'appuntamento con la pr… - Ntonio71 : Sul web è un fiorire su allenamenti diete ecc per la prova costume - Andrea83501770 : RT @Di_Seduzione: Va bene la prova costume? -