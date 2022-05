“Nessuno schiaffo dall’allenatore”: la cestista smentisce tutto. “Solo un incoraggiamento” (video) (Di martedì 24 maggio 2022) “Il mio allenatore ha notato che stavo andando in down, così ha deciso di riaccendermi dandomi una scossa. Mi ha dato una pacca sulla coda, niente di più. Non c’è stato nessun ceffone e Nessuno schiaffo, una semplicissima pacca che non ha minimamente sfiorato il mio corpo”. Arriva una nuova versione dei fatti sull’episodio del presunto schiaffo dato dall’allenatore alla cestista laziale di cui ieri si è parlato tanto anche grazie a un video nel quale sembra evidente il gesto. Ma Benedetta Aghilarre, la giocatrice della Basket Roma, protagonista del video, sul suo profilo Instagram, la giovane prende le difese del coach Luciano Bongiorno, dopo che già la madre era intervenuta sulla vicenda, chiedendo che le polemiche si placassero. schiaffo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 24 maggio 2022) “Il mio allenatore ha notato che stavo andando in down, così ha deciso di riaccendermi dandomi una scossa. Mi ha dato una pacca sulla coda, niente di più. Non c’è stato nessun ceffone e, una semplicissima pacca che non ha minimamente sfiorato il mio corpo”. Arriva una nuova versione dei fatti sull’episodio del presuntodatoallalaziale di cui ieri si è parlato tanto anche grazie a unnel quale sembra evidente il gesto. Ma Benedetta Aghilarre, la giocatrice della Basket Roma, protagonista del, sul suo profilo Instagram, la giovane prende le difese del coach Luciano Bongiorno, dopo che già la madre era intervenuta sulla vicenda, chiedendo che le polemiche si placassero....

