Napoli su Barak: due top club in pressing sul trequartista (Di martedì 24 maggio 2022) Antonin Barak è il nome nella lista mercato del Napoli per rinnovare il centrocampo. Il trequartista ceco ha disputato una stagione di altissimo livello con il Verona e nel suo futuro è quasi certo il salto di qualità in una big. Autore di 11 gol e 4 assist in 29 presenze in Serie A, il classe ’94 sembra pronto a dire addio al club gialloblù. Barak Napoli (Getty Images)Calciomercato Napoli, occhi su Barak: ci sono Milan e Tottenham Non c’è solo il Napoli sulle tracce di Antonin Barak. Gli azzurri pensano a lui in caso di addio di Piotr Zielinski. Il polacco piace a diversi top club in Europa e Cristiano Giuntoli sta iniziando a guardarsi intorno per poterlo, eventualmente, sostituire al ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 24 maggio 2022) Antoninè il nome nella lista mercato delper rinnovare il centrocampo. Ilceco ha disputato una stagione di altissimo livello con il Verona e nel suo futuro è quasi certo il salto di qualità in una big. Autore di 11 gol e 4 assist in 29 presenze in Serie A, il classe ’94 sembra pronto a dire addio algialloblù.(Getty Images)Calciomercato, occhi su: ci sono Milan e Tottenham Non c’è solo ilsulle tracce di Antonin. Gli azzurri pensano a lui in caso di addio di Piotr Zielinski. Il polacco piace a diversi topin Europa e Cristiano Giuntoli sta iniziando a guardarsi intorno per poterlo, eventualmente, sostituire al ...

Advertising

MilanLiveIT : Anche il #Milan su #Barak Sul giocatore ci sono #Napoli e #Tottenham - Domelol96 : RT @NickCecca: Per Barak, oltre al Napoli, si stanno facendo avanti anche Milan e Tottenham - SPalermo91 : RT @NickCecca: Per Barak, oltre al Napoli, si stanno facendo avanti anche Milan e Tottenham - salvatorecozza1 : RT @NickCecca: Per Barak, oltre al Napoli, si stanno facendo avanti anche Milan e Tottenham - Fprime86 : RT @NickCecca: Per Barak, oltre al Napoli, si stanno facendo avanti anche Milan e Tottenham -