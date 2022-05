Isola 16 | ufficiale | Soleil Sorge e Vera Gemma sono partite per l’Honduras!

Leggi su isaechia

(Di martedì 24 maggio 2022) Adesso èpronte a sbarcare in Honduras! Solamente qualche giorno fa vi avevamo anticipato uno scoop lanciato da Deianira Marzano che attraverso il suo profilo Instagram aveva detto: Allora ragazzi vi do uno scoop pazzesco: prossimamenteall’. Ma non come concorrenti! L’influencer campana aveva dunque tenuto a precisare che le due non sarebbero state selezionate per ricoprire il ruolo di concorrenti. Non era ben chiaro neppure se sarebbero rimaste in Italia, dallo studio di Milano, oppure sarebberodirette per l’Honduras. Insomma era del tutto incerto il ruolo che avrebbero avuto all’interno del reality ...