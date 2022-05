ISEE al Caf, si pagherà? Cosa sta succedendo (Di martedì 24 maggio 2022) Il CAF è il patronato che assiste gratuitamente i cittadini per questioni fiscali ed anagrafiche. A breve potrebbe diventare a pagamento I CAF, o meglio, i centri di assistenza fiscale, sono degli importanti servizi per la cittadinanza. Consulenze, chiarimenti e svolgimenti di pratiche fiscali, che in caso contrario richiederebbero il supporto a pagamento di un L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 24 maggio 2022) Il CAF è il patronato che assiste gratuitamente i cittadini per questioni fiscali ed anagrafiche. A breve potrebbe diventare a pagamento I CAF, o meglio, i centri di assistenza fiscale, sono degli importanti servizi per la cittadinanza. Consulenze, chiarimenti e svolgimenti di pratiche fiscali, che in caso contrario richiederebbero il supporto a pagamento di un L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

businessonlinei : Come fare l'Isee gratis da soli e tariffe Caf, patronati, commercialisti 2022-2023 - ConsultaCaf : Consulta lancia allarme: CAF senza fondi.'Da giugno l'Isee si paga' - Praticamente finite le risorse per la convenz… - Greta_Scandi : RT @Libero_official: Cambia tutto per chi deve richiedere l'Isee: possibile costo oltre i 25 euro, che cosa ci aspetta - pippoMR : Praticamente a metà giugno finiscono le risorse per la convenzione con i Caf. Se il governo non interviene, fare l'… - leovvi : @LucaDeNapoli @fattoquotidiano Non era sotteso, era proprio esplicito: i CAF per la isee dovrebbero essere riservat… -