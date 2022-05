Inter, non solo Dybala: "A un passo dalla firma", il primo (pesantissimo) colpaccio per il rilancio | Guarda (Di martedì 24 maggio 2022) Quando inizia il periodo del mercato ci sono due tipi di osservatori: quelli che si esaltano e quelli che si rompono le balle. In genere, i primi non Guardano neppure le partite e contenti loro contenti tutti. Fatta la premessa col ditino puntato, non possiamo nascondere che buttar là due nomi a 24 ore dall'amarezza (leggi: scudetto perso) per i tifosi dell'Inter non può che essere un toccasana, a patto che si tratti di fatti concreti. Eccoli qui. L'Inter ha incontrato l'agente di Perisic. È successo ieri. Il tentativo è quello di convincere il croato - miglior giocatore per rendimento della stagione - ad accettare la nuova e ultima offerta. Trattasi di un biennale da 5 milioni di euro più bonus, che per un 33enne sono francamente un sacco di soldi. La palla passa al vice campione del mondo, ma abbiamo già una certezza: Marotta e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) Quando inizia il periodo del mercato ci sono due tipi di osservatori: quelli che si esaltano e quelli che si rompono le balle. In genere, i primi nonno neppure le partite e contenti loro contenti tutti. Fatta la premessa col ditino puntato, non possiamo nascondere che buttar là due nomi a 24 ore dall'amarezza (leggi: scudetto perso) per i tifosi dell'non può che essere un toccasana, a patto che si tratti di fatti concreti. Eccoli qui. L'ha incontrato l'agente di Perisic. È successo ieri. Il tentativo è quello di convincere il croato - miglior giocatore per rendimento della stagione - ad accettare la nuova e ultima offerta. Trattasi di un biennale da 5 milioni di euro più bonus, che per un 33enne sono francamente un sacco di soldi. La palla passa al vice campione del mondo, ma abbiamo già una certezza: Marotta e ...

Advertising

fanpage : Sono in centinaia i tifosi nerazzurri che a fine primo tempo lasciano lo stadio di #SanSiro. Con l'ormai quasi cert… - gippu1 : Di tutti i giocatori che hanno vestito entrambe le maglie di #Inter e #Milan, Hakan #Calhanoglu è il primo ad averc… - FBiasin : Sembra una cosa da niente, ma non capita spesso. Bravi. #Milan #Inter - ryukmilanonew : Vi svelo un segreto. Quel cartellone “la coppa italia METTITELA nel culo” è dedicato ad Hakan. Non all’Inter. Altr… - leonardosarti15 : @slowhandfirenze .... È il loro triplete. La cosa che mi lascia 'perplesso' è che tra ieri sera e questa mattina em… -