Il finale di NCIS 19 è un enorme cliffhanger | tra l’ex moglie di Parker e il mistero del Corvo

Leggi su optimagazine

(Di martedì 24 maggio 2022) Il19 è culminato in un, al termine di un episodio tutto incentrato su un’accusa di omicidio per il nuovo capo Alden: chi sta cercando di incastrarlo e perché? Attenzione Spoiler! L’episodio19 ha visto il debutto di Teri Polo nei panni deldi, dapprima vittima di un rapimento e in seguito rivelatasi parte di un piano per incastrare l’agente per omicidio. Negli ultimi minuti di Birds of a Feather, l’episodio sembra in qualche modo collegare il personaggio di Vivian al, il grande nemico di questa stagione che ha quasi ucciso Palmer e Kasie all’inizio di19. Una trama destinata ad espandersi, visto che ...