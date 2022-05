Giugliano in Serie C ma serve uno sprint nei lavori per giocare al “De Cristofaro” (Di martedì 24 maggio 2022) Mentre in città resta l’euforia per la promozione del Giugliano in Lega Pro, si riaccende il dibattito sullo stadio De Cristofaro. L’impianto di Campopannone ha bisogno infatti di importanti lavori di adeguamento per ospitare le gare dei professionisti. Sono necessari tornelli agli ingressi, telecamere e soprattutto i riflettori nel campo. L’impianto d’illuminazione è stato completamente L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 24 maggio 2022) Mentre in città resta l’euforia per la promozione delin Lega Pro, si riaccende il dibattito sullo stadio De. L’impianto di Campopannone ha bisogno infatti di importantidi adeguamento per ospitare le gare dei professionisti. Sono necessari tornelli agli ingressi, telecamere e soprattutto i riflettori nel campo. L’impianto d’illuminazione è stato completamente L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

EnricoEsposito7 : Nel nuovo appuntamento della mia rubrica #Campaniafelix su @cn1926it vi parlo dell'eliminazione del Benevento nei p… - NewsTuttoC : INTERVISTA TC - Ds Giugliano: 'Serie C, dobbiamo dimostrare di meritarcela' - NotiziarioC : Giugliano, mister Ferraro: «Il Girone G non lo auguro a nessuno» - ParliamoDiNews : Giugliano in serie C, la festa incontenibile dei tifosi: giocatori accolti con cori e bandiere #Giugliano #Marano… - cicciopuz : RT @Raf_DiBi: Giugliano in serie C? Giugliano in serie C! @desti_paradiso -