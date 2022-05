Fedez: “Tumore raro come quello di Steve Jobs. Ho avuto tanto cu*o” (Di martedì 24 maggio 2022) Fedez è tornato a parlare della sua malattia, il Tumore neuroendocrino al pancreas, per cui è stato operato a fine marzo 2022. “Il Tumore era molto raro, è quello di Steve Jobs“, ha affermato il rapper milanese a margine della presentazione di Love Mi, l’evento benefico organizzato assieme a J Ax. Vi raccomandiamo... Fedez e J-Ax sono tornati con una nuova collaborazione ”Dobbiamo raccontavi una cosa, e no, non sarà una canzone insieme”, con questo messaggio i due artisti fanno sapere ai fan, che non solo hanno... Il cantante, che si ritiene molto fortunato, ha poi spiegato i dettagli della sua condizione: “La fortuna è che non ha una ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 24 maggio 2022)è tornato a parlare della sua malattia, ilneuroendocrino al pancreas, per cui è stato operato a fine marzo 2022. “Ilera molto, èdi“, ha affermato il rapper milanese a margine della presentazione di Love Mi, l’evento benefico organizzato assieme a J Ax. Vi raccomandiamo...e J-Ax sono tornati con una nuova collaborazione ”Dobbiamo raccontavi una cosa, e no, non sarà una canzone insieme”, con questo messaggio i due artisti fanno sapere ai fan, che non solo hanno... Il cantante, che si ritiene molto fortunato, ha poi spiegato i dettagli della sua condizione: “La fortuna è che non ha una ...

