Fedez, Leone e i 'colori da femmina': "La camera di Vittoria è rosa, mio figlio mi ha dato una lezione" (Di martedì 24 maggio 2022) "Chi ti ha insegnato che il rosa è un colore da femmine?". Finiva così il video pubblicato da Fedez tra le storie Instagram qualche... Leggi su europa.today (Di martedì 24 maggio 2022) "Chi ti ha insegnato che ilè un colore da femmine?". Finiva così il video pubblicato datra le storie Instagram qualche...

Advertising

TiniMaino : predicting fedez x CLARA ferragni x DUA x vittoria spini x leone - fabriziox23 : RT @chiaralucetw: La notizia di oggi? #fedez che in un video social riprende il figlio Leone che dice che il rosa è da femmina. Lui prontam… - GayClubPodcast1 : RT @gayit: Fedez al figlio Leone: “Il rosa non è un colore da femmine, chi te l'ha insegnato?' - VIDEO - Matteo13659657 : RT @gayit: Fedez al figlio Leone: “Il rosa non è un colore da femmine, chi te l'ha insegnato?' - VIDEO - joker9212329403 : RT @gayit: Fedez al figlio Leone: “Il rosa non è un colore da femmine, chi te l'ha insegnato?' - VIDEO -