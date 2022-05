(Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - "28 maggio alle 10 davanti al Museo Centrale del Risorgimento a Roma insieme alle forze democratiche e antifasciste per chiedere al Governo di dare seguito alla volontà del Parlamento e sciogliere tutte le organizzazioni di matrice fascista. Noi ci siamo #maipiùfascismi". Così il deputato dem Andrea, segretario Pd romano, su twitter.

Advertising

TV7Benevento : Fascismo: Casu (Pd), 'sabato in piazza per scioglimento formazioni neofasciste' - -

SassariNotizie.com

E' questo il contenuto di un'interrogazione presentata oggi dal deputato dem Andreae sottoscritta da oltre 50 parlamentari dem. Tra i primi firmatari la presidente del Gruppo del Partito ...E' questo il contenuto di un'interrogazione presentata oggi dal deputato dem Andreae sottoscritta da oltre 50 parlamentari dem. Tra i primi firmatari la presidente del Gruppo del Partito ... Fascismo: Casu (Pd), 'sabato in piazza per scioglimento formazioni neofasciste' | SassariNotizie 24 ore - 630607 Roma, 24 mag. (Adnkronos) - "Sabato 28 maggio alle 10 davanti al Museo Centrale del Risorgimento a Roma insieme alle forze democratiche e antifasciste per chiedere al Governo di dare seguito alla volo ...