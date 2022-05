“É sempre mezzogiorno” | astice alla catalana di Gian Piero Fava

Leggi su fattidigossip

(Di martedì 24 maggio 2022) L’uomo dai mille ingredienti,, si cimenta in un altro dei suoi piatti super laboriosi e complessi. Vediamo come preparare l’. Ingredienti 500 g di, 1 cipolla bianca, 50 g di sedano, gambi di prezzemolo, 1 arancia, 1 limone, pepe in grani, ghiaccio per le patate: 350 g di patate, 1 cucchiaio di maionese, erba cipollina per la panzanella: 100 g di pancarrè, 200 g di datterini, 10 foglie di basilico, aceto di mele per la salsa alle pesche: 4 pesche noci, 1 mazzetto di timo per la brunoise: 2 cetrioli, 3 coste di sedano, crema di cetriolo per terminare: petali di cipolla, cetriolo a julienne Procedimento Facciamo un brodo con acqua, arancia, limone, prezzemolo, pepe in grani, portiamo a bollore, poi aggiungiamo ...