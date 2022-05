Dombrovskis non demorde: “In autunno esame sui conti italiani” (Di martedì 24 maggio 2022) Valdis Dombrovskis colpisce ancora. L’ultimo giapponese dell’austerità europea dopo aver indicato l’Italia come uno dei Paesi maggiormente problematici sul fronte del debito e del rapporto deficit-Pil rincara la dose: “l’Italia limiti la crescita della sua spesa corrente”, ha detto l’ex premier lettone intervistato da La Stampa, aggiungendo che per ora Bruxelles non aprirà alcuna procedura contro Roma InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 24 maggio 2022) Valdiscolpisce ancora. L’ultimo giapponese dell’austerità europea dopo aver indicato l’Italia come uno dei Paesi maggiormente problematici sul fronte del debito e del rapporto deficit-Pil rincara la dose: “l’Italia limiti la crescita della sua spesa corrente”, ha detto l’ex premier lettone intervistato da La Stampa, aggiungendo che per ora Bruxelles non aprirà alcuna procedura contro Roma InsideOver.

