Daniela Santanché beffata: "Se le dico povera si offende?", tempesta in studio [VIDEO] (Di martedì 24 maggio 2022) Daniela Santanché ha minacciato di alzarsi e andarsene dopo le continue offese ricevute. Cosa l'ha fatta imbestialire? Daniela Santanché (La7 screenshot)Daniela Santanché stava per alzarsi e abbandonare il collegamento di diretta. Che cosa è successo che l'ha fatta innervosire così tanto? Daniela Santanché è senatrice per Fratelli D'Italia, il partito di Giorgia Meloni che sta volando negli ultimi sondaggi. L'imprenditrice è stata ospite a Non è l'Arena di Massimo Giletti ed è intervenuta a proposito di rincari, salari minimi e una situazione economica del nostro paese che va peggiorando. Il dibattito si è surriscaldato quando ha dovuto difendersi dalle accuse velate e troppo ironiche di Giorgio Cremaschi. Massimo Giletti li ha lasciati parlare in modo ...

BufoGiulio : su La7, da Non è l'Arena, il nostro Giorgio Cremaschi ha ribadito che in questo paese serve un salario minimo di al… - GobLongeye : RT @DavideR46325615: Entro martedì una Commissione parlamentare affronterà il DDL concorrenza sulle concessioni balneari. Bene. Sapete chi… - SimoneTron : RT @Pinucci63757977: A mediare sui Balneari nellambito del Ddl Concorrenza sarà una commissione di cui farà parte Daniela Santanchè, titola… - Puccetto3 : Odontoiatria abusivo con yacht Da16 metri in porto. Poi è il R.D.C.... Vero Daniela Santanchè. - Pierannazero : RT @Pinucci63757977: A mediare sui Balneari nellambito del Ddl Concorrenza sarà una commissione di cui farà parte Daniela Santanchè, titola… -