Dal Gf VIP 6 a Tale e quale show 2022: le principesse Selassiè e un'altra vippona (Di martedì 24 maggio 2022) E' arrivata una indiscrezione da parte di TVBLOG che rivela alcuni dei nomi dei concorrenti della prossima edizione di Tale e quale show. C'è una certa affinità tra il GF VIP e il programma di Carlo Conti. Ogni anno degli ex vipponi salutano il GF VIP e poi sbarcano nel programma di Rai 1, tra gli ultimi Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando. E a settembre, dovrebbe essere la volta di altri 4 ex vipponi, come appunto, anticipato da Tvblog. Di chi stiamo parlando? Come avrete capito dalla foto che abbiamo scelto per questo articolo, parliamo delle tre principesse Selassiè, che hanno una grandissima passione per il mondo della musica e potrebbero essere un trio perfetto per imitazioni di band e gruppi al femminile, e di un'altra concorrente dell'ultima edizione del reality di Alfonso ...

