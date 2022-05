Covid oggi Lazio, 3.337 contagi e 4 morti: bollettino 24 maggio (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.337 i nuovi contagi da coronavirus oggi 24 maggio 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 4 decessi. “oggi nel Lazio, su 6.166 tamponi molecolari e 24.426 tamponi antigenici per un totale di 30.592 tamponi, si registrano 3.337 nuovi casi positivi (+1.996), sono 4 i decessi (-9), 689 i ricoverati (-30), 40 le terapie intensive (-4) e 5.080 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,9%. I casi a Roma città sono a quota 1.763” comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Questa la situazione nelle ultime 24 ore, nel dettaglio: Asl Roma 1: sono 648 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 2: sono 581 i nuovi ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 24 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.337 i nuovida coronavirus242022 nel, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 4 decessi. “nel, su 6.166 tamponi molecolari e 24.426 tamponi antigenici per un totale di 30.592 tamponi, si registrano 3.337 nuovi casi positivi (+1.996), sono 4 i decessi (-9), 689 i ricoverati (-30), 40 le terapie intensive (-4) e 5.080 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,9%. I casi a Roma città sono a quota 1.763” comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Questa la situazione nelle ultime 24 ore, nel dettaglio: Asl Roma 1: sono 648 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 2: sono 581 i nuovi ...

