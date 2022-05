Costretta a tatuarsi il nome di lui in faccia | condannato

(Di martedì 24 maggio 2022) La sua fidanzata era per lui un qualcosa di sua proprietà, al punto che, per rimarcare quella dominanza fisica e psicologica, l’aveva ancheildi sul sopracciglio. Come fosse un marchio di fabbrica. Per questo...

Advertising

romalifenews : L'uomo l'ha addirittura costretta a leggere la Bibbia sotto la minaccia di una mannaia #Roma #24maggio #stalking -

L'hasul viso il suo nome come marchio di proprietà. E poi l'ha obbligata per anni a leggere passi della Bibbia e ad altre torture psicologiche. Per questo la Corte di Cassazione ha ...La storia di Luisa Fernanda Buitrago Luisa aveva deciso diuna scritta sotto il seno ... Nonostante i numerosi interventi, però, Luisa non è tornata a camminare ed ora èa vivere in ...L'ha picchiata, costretta a leggere testi sacri e a tatuarsi il suo nome sul volto affiancato dalla scritta «Ti amo». Condannato a 6 anni.Un 41enne ha costretto l'ex compagna a tatuarsi il suo nome sul viso, a leggere testi sacri e a rimanere chiusa in casa per mesi. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per maltrattamenti e ...