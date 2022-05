Classifica Giro d' Italia 2022 dopo la tappa 16 Ordine d' arrivo | impresa di Hirt

Advertising

SpazioCiclismo : Ecco la nuova classifica dopo la prima tappa di montagna della terza settimana #Giro - Sport_Fair : #Giro Si è conclusa anche la tappa ad #Aprica: vince #Hirt, la classifica generale - ParliamoDiNews : Giro d`Italia oggi: Hirt vince all`Aprica. Nibali si stacca, la nuova classifica - Sport - Altri Sport #giro… - Davideblu : RT @Cyclingtimenews: #Giro d'Italia - Classifica generale dopo la 16° tappa - DanieleSportapp : Jan #Hirt ha vinto la 16^ tappa al @giroditalia (con #Mortirolo, #Teglio, #SantaCristina) e ha centrato il 3° acuto… -

...rosa Il ceco Jan Hirt (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) vince la sedicesima tappa deld'... terzo Jai Hindley (Bora - Hansgrohe) davanti al leader dellagenerale Richard Carapaz ......Landa Meana (TBV) +1'24'' 7) Lennard Kamna (BOH) + 1'38'' 8) Joao Pedro Goncalves Almeida (UAD) +1'38'' 9) Vincenzo Nibali (AST) 2'06'' 10) Hugh John Carthy (EFE) +2'13''generaled'...Il ciclista siciliano è quinto nella generale dopo la sedicesima tappa della corsa rosa: "Mi sono gestito nel finale" ...Hirt beffa Arensman e vince la tappa più dura, arriva stremato e per recuperare e per godersi il momento si sdraia sull’asfalto. La maglia rosa corre insieme con tutti i suoi rivali fino all’ultima as ...