Capaci | Lagalla | “Il linciaggio mi ha impedito di partecipare alle celebrazioni Oggi andrò da solo all’albero di Falcone”

All'indomani del linciaggio mediatico alimentato dagli avversari, Roberto Lagalla racconta la verità sulle celebrazioni palermitane per il trentennale della strage di Capaci. "Come annunciato avevo ogni intenzione di partecipare alle commemorazioni", dice il candidato del centrodestra a sindaco di Palermo. "Purtroppo nella giornata precedente, in occasione di un'iniziativa organizzata da La Repubblica, sono stato oggetto non solo di un linciaggio e di un dileggio sgradevole. Ma anche e soprattutto di una sorta di incitazione al popolo verso questo dileggio. Sono stato oggetto di un'esposizione al pubblico ludibrio ". Parole dure quelle di Lagalla. Costretto a tornare sulle polemiche per la sua mancata partecipazione ...

