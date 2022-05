Cambia sesso e "perde" il reddito di cittadinanza: "Rischio lo sfratto" (Di martedì 24 maggio 2022) Nata come Gioia Riccardi, ha deciso di Cambiare il suo nome in Chris Riccardi. Una scelta di vita, parte di un percorso di Cambiamento iniziato molti anni fa, che però adesso ha generato un problema non da poco. Chris infatti, da quando ha... Leggi su europa.today (Di martedì 24 maggio 2022) Nata come Gioia Riccardi, ha deciso dire il suo nome in Chris Riccardi. Una scelta di vita, parte di un percorso dimento iniziato molti anni fa, che però adesso ha generato un problema non da poco. Chris infatti, da quando ha...

AriannaAmbrosi0 : RT @romatoday: Cambia sesso e 'perde' il reddito di cittadinanza: 'Rischio lo sfratto' - romatoday : Cambia sesso e 'perde' il reddito di cittadinanza: 'Rischio lo sfratto' - GiusTW : @MattOneMouse per tua conoscenza non sono due lauree, ma una sola. Questo spiega la qualità dei titoli di studio.… - CAvondet : Si cambia, ora non sono i preti a dirvi queste cose, ma i medici del corpo, non quelli dell'anima! ?? Nicola Porro… - sarahvilladoc : @GiganteGentileG @Anna26648966 @GiusiLaGina @guidomarchello E quale sarebbe il problema? Se tanto sa che farà sesso… -