Calciomercato, l’Arsenal insidia il Napoli: assalto al gioiello del Sassuolo (Di martedì 24 maggio 2022) Il Calciomercato è già iniziato con il doppio colpo Kvaratskhelia e Olivera per il Napoli. Ma gli azzurri dovranno anche parare i colpi in arrivo dall’Italia e dall’estero per i propri calciatori. Tutti sono in vendita, com’è stato annunciato ormai tempo fa da Aurelio De Laurentiis, ma solo al giusto prezzo. Uno dei nomi più chiacchierati del Napoli per il mercato è certamente Victor Osimhen. Il bomber nigeriano piace a tutti i top club europei e solo in caso di addio il Napoli si fionderà su un altro centravanti di grande valore. Il profilo che più piace a De Laurentiis è quello di Gianluca Scamacca, già ambito da tutte le big italiane ed estere. Napoli Scamacca Arsenal (Getty Images)Napoli su Scamacca: l’Arsenal tenta l’assalto Secondo ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 24 maggio 2022) Ilè già iniziato con il doppio colpo Kvaratskhelia e Olivera per il. Ma gli azzurri dovranno anche parare i colpi in arrivo dall’Italia e dall’estero per i propri calciatori. Tutti sono in vendita, com’è stato annunciato ormai tempo fa da Aurelio De Laurentiis, ma solo al giusto prezzo. Uno dei nomi più chiacchierati delper il mercato è certamente Victor Osimhen. Il bomber nigeriano piace a tutti i top club europei e solo in caso di addio ilsi fionderà su un altro centravanti di grande valore. Il profilo che più piace a De Laurentiis è quello di Gianluca Scamacca, già ambito da tutte le big italiane ed estere.Scamacca Arsenal (Getty Images)su Scamacca:tenta l’Secondo ...

Advertising

calciomercatoit : ??ESCLUSIVO - 23Rumm : @PauDybala_JR Bello il Manchester, bello L'arsenal ma vuoi veramente perdere l'occasione di giocare insieme a Crist… - sportli26181512 : Arsenal: ecco chi è il preferito di Arteta per il centrocampo: L'Arsenal farà almeno un acquisto in mezzo al campo… - cmercatoweb : ????La #Juventus non molla il colpo #Gabriel: scambio a sorpresa con L'#Arsenal ?? - junews24com : Thomas Partey Juve, contatti con gli agenti del centrocampista! L’indiscrezione -

Fiorentina: con Torreira non è finita Il club viola non ha voluto accontentare le richieste iniziali dell'agente, ma in caso di grande sconto dall'Arsenal l'affare potrebbe riprendere quota. Attacco choc a Vlahovic: 'Il signorino ci ha rovinati' ...serbo trasferitosi alla Juventus nello scorso calciomercato di ... ha capito che l'avremmo messo in panchina. Ha imparato da quella ... dopo che ha rifiutato Real, Atletico Madrid e Arsenal, hanno chiuso ... Calciomercato.com Il club viola non ha voluto accontentare le richieste iniziali dell'agente, ma in caso di grande sconto dall''affare potrebbe riprendere quota....serbo trasferitosi alla Juventus nello scorsodi ... ha capito che'avremmo messo in panchina. Ha imparato da quella ... dopo che ha rifiutato Real, Atletico Madrid e, hanno chiuso ... Dall'Inghilterra: l'entourage di Dybala ha incontrato l'Arsenal