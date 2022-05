Battiti Live: il programma musicale torna in tour nelle piazze italiane (Di martedì 24 maggio 2022) Radio Norba Cornetto Battiti Live”, lo storico programma musicale di Italia 1, torna a girare nelle piazze. La kermesse musicale non si è mai fermata. Grazie a un imponente sforzo produttivo, è andata regolarmente in onda anche nelle due scorse stagioni, regalando ai telespettatori la grande musica dell’estate. Solo, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, si è svolta in un’unica location, il Castello Aragonese di Otranto. Battiti Live torna finalmente on the road sui palchi di Bari, Gallipoli e Trani Quest’anno invece si torna in tour. “Radio Norba Cornetto Battiti Live” ospita dal vivo gli artisti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 24 maggio 2022) Radio Norba Cornetto”, lo storicodi Italia 1,a girare. La kermessenon si è mai fermata. Grazie a un imponente sforzo produttivo, è andata regolarmente in onda anchedue scorse stagioni, regalando ai telespettatori la grande musica dell’estate. Solo, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, si è svolta in un’unica location, il Castello Aragonese di Otranto.finalmente on the road sui palchi di Bari, Gallipoli e Trani Quest’anno invece siin. “Radio Norba Cornetto” ospita dal vivo gli artisti ...

