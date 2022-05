Arval Mobility Observatory - C' è fiducia tra i fleet manager

Leggi su quattroruote

(Di martedì 24 maggio 2022) Il comparto del noleggio resiste. Lo sottolinea il consueto studio sull'andamento del settore delle flotte e della mobilità del Barometro 2022 di. Grazie ad aziende (7.576, di cui 5.896 in Europa e oltre 300 in Italia, quelle interpellate da Ipsos, la società che ha realizzato l'analisi per il noleggiatore transalpino) che si dicono fiduciose sul futuro dei propri parchi auto: il 93% degli intervistati in Italia prevede che rimarranno stabili o cresceranno nei prossimi 3 anni, dato in linea con la media europea e trasversale alle dimensioni dell'azienda. Dal documento emerge come le flotte si elettrificano sempre di più con un maggior ricorso alla telematica e alle nuove soluzioni di mobilità alternativa, che integrano e non sostituiscono il ruolo svolto dai mezzi a disposizione. Mentre i veicoli vengono ...