Al Teatro delle Arti giovedì 26 e venerdì 27 il primo saggio di DanzAmì: sette le diplomande. (Di martedì 24 maggio 2022) giovedì 26 e venerdì 27 maggio 2022, dalle ore 20, sul palcoscenico del Teatro delle Arti a Salerno ci sarà la prima uscita ufficiale delle allieve della scuola di danza "DanzAmì" diretta da Roberta ... Leggi su gazzettadisalerno (Di martedì 24 maggio 2022)26 e27 maggio 2022, dalle ore 20, sul palcoscenico dela Salerno ci sarà la prima uscita ufficialeallieve della scuola di danza "" diretta da Roberta ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'I russi hanno completato la rimozione delle macerie del teatro di Mariupol bombardato a marzo, portando… - JustShamandalie : RT @IuriPereira09: So guys, I'm going to do the polso for the 2nd round of #Sanremo Battles ?????? ?? 1 - Salone delle feste del Casinò di Sanr… - GazzettaSalerno : Al Teatro delle Arti giovedì 26 e venerdì 27 il primo saggio di DanzAmì: sette le diplomande. - FabioC_Spada : RT @AxlGuidato: #23maggio Qua in Germania giochiamo di anticipo??... sono ripartite le #Montagsspaziergänge ??(le passeggiate/manifestazioni… - sehmagazine : ?? Al via a #Macomer la stagione di prosa, musica e teatro circo organizzata dal @CeDAC_Sardegna. Al Padiglione Tamu… -