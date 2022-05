Vaiolo delle scimmie, quarto caso in Italia: è un 32enne di Arezzo, era appena tornato dalle Canarie (Di lunedì 23 maggio 2022) Vaiolo delle scimmie , spunta il quarto caso in Italia: un ragazzo di 32 anni, residente ad Arezzo, è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Donato della città toscana, in ... Leggi su leggo (Di lunedì 23 maggio 2022), spunta ilin: un ragazzo di 32 anni, residente ad, è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Donato della città toscana, in ...

Advertising

RobertoBurioni : Ecco la mia lezione sul vaiolo delle scimmie andata in onda a @chetempochefa con @fabfazio su @Rai3… - chetempochefa : 'Il virus che causa il vaiolo delle scimmie è vecchissimo: il primo caso umano si è registrato nel 1970. Questo vi… - NicolaPorro : ?? Ci risiamo: i casi di #vaiolo delle scimmie portano l'#Oms a lanciare una nuova emergenza...?? - fabrivincenzo : RT @TarroGiulio: Credo che l’attuale allarmismo sul vaiolo delle scimmie serva a consolidare una ipocondria generale diventata il principal… - IPredicatore : RT @ClaudioDeglinn2: Ecco il nuovo vaccino per il vaiolo delle scimmie! La Chiquita! La si puo prendere per via orale e per supposte,si p… -