Ultime Notizie – Scudetto Milan, Pioli: “Ho allenato un gruppo eccezionale” (Di lunedì 23 maggio 2022) “Ho allenato un gruppo eccezionale che è andato sopra a tutti e a tutto, credendo esclusivamente in ciò che si faceva”. Lo dice l’allenatore del Milan Stefano Pioli all’indomani della vittoria dello Scudetto 2022. “Ora godiamoci la vittoria, la crescita di questi giocatori -aggiunge Pioli a Sport Mediaset – La Champions l’abbiamo assaggiata e sappiamo quanto è dura, ma siamo il Milan e vogliamo essere competitivi sia in Italia che in Europa”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 23 maggio 2022) “Hounche è andato sopra a tutti e a tutto, credendo esclusivamente in ciò che si faceva”. Lo dice l’re delStefanoall’indomani della vittoria dello2022. “Ora godiamoci la vittoria, la crescita di questi giocatori -aggiungea Sport Mediaset – La Champions l’abbiamo assaggiata e sappiamo quanto è dura, ma siamo ile vogliamo essere competitivi sia in Italia che in Europa”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

sole24ore : ?? #Ucraina, #Pentagono valuta invio truppe ad ambasciata Usa a Kiev - sole24ore : ?? Gli #Usa risponderebbero militarmente se la #Cina invadesse #Taiwan: - sole24ore : ?? “La #pace è il nostro obiettivo comune, ma non può essere una pace a ogni costo'. Le parole del premier polacco… - davide93714530 : RT @sole24ore: ?? Gli #Usa risponderebbero militarmente se la #Cina invadesse #Taiwan: - VesuvioLive : Ascierto chef per un giorno per i malati oncologi: presentato un libro sulla disgeusia da farmaci -