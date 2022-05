Ultime Notizie – Milan, è festa scudetto: migliaia in piazza per i rossoneri (Di lunedì 23 maggio 2022) E’ festa scudetto del Milan per le vie della città: la squadra rossonera è partita da Casa Milan a bordo di un pulmann per la parata che terminerà a piazza Duomo. migliaia di persone pronte ad abbracciare la squadra campione d’Italia. “La Coppa Italia mettila nel c…”, lo striscione di sfottò verso i cugini dell’Inter alzato dal portiere e dal centrocampista rossoneri Mike Maignan e Rade Krunic durante la parata. “A chi ci aveva detto che eravamo più forti senza di voi, non ci aveva capito un caz… Grazie del vostro sostegno ed entusiasmo e della vostra passione che abbiamo trasformato in energia positiva”, le parole dell’allenatore del Milan Stefano Pioli, che si rivolge così ai tifosi rossoneri prima della partenza. L’ex presidente ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 23 maggio 2022) E’delper le vie della città: la squadra rossonera è partita da Casaa bordo di un pulmann per la parata che terminerà aDuomo.di persone pronte ad abbracciare la squadra campione d’Italia. “La Coppa Italia mettila nel c…”, lo striscione di sfottò verso i cugini dell’Inter alzato dal portiere e dal centrocampistaMike Maignan e Rade Krunic durante la parata. “A chi ci aveva detto che eravamo più forti senza di voi, non ci aveva capito un caz… Grazie del vostro sostegno ed entusiasmo e della vostra passione che abbiamo trasformato in energia positiva”, le parole dell’allenatore delStefano Pioli, che si rivolge così ai tifosiprima della partenza. L’ex presidente ...

