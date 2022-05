Ucraina, Mosca vuole processare i prigionieri di Azovstal. Zelensky: “Corridoio per il nostro grano” (Di lunedì 23 maggio 2022) La guerra in Ucraina mostra i sui effetti anche sul piano giudiziario. I separatisti filorussi dell’autoproclamata Repubblica di Donestsk intendono processare i soldati ucraini catturati nell’acciaieria Azovstal. Un tribunale di Kiev ha condannato all’ergastolo Vadim Shishimarin, militare russo ritenuto colpevole di crimini di guerra. “La Russia ha ucciso almeno 4.600 civili in Ucraina dal 24 febbraio, inclusi 232 bambini“. Lo riferisce la procuratrice generale Ucraina, Iryna Venediktova, citata dal Kyiv Independent. Ma il bilancio, sottolinea, non tiene conto dei territori che attualmente i russi stanno occupando. Dal canto suo la Russia fa sapere di non poter “discutere la possibilità di scambio” dell’oligarca filorusso Medvedchuk, che “non è un militare“, con coloro “che hanno lasciato ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 23 maggio 2022) La guerra inmostra i sui effetti anche sul piano giudiziario. I separatisti filorussi dell’autoproclamata Repubblica di Donestsk intendonoi soldati ucraini catturati nell’acciaieria. Un tribunale di Kiev ha condannato all’ergastolo Vadim Shishimarin, militare russo ritenuto colpevole di crimini di guerra. “La Russia ha ucciso almeno 4.600 civili indal 24 febbraio, inclusi 232 bambini“. Lo riferisce la procuratrice generale, Iryna Venediktova, citata dal Kyiv Independent. Ma il bilancio, sottolinea, non tiene conto dei territori che attualmente i russi stanno occupando. Dal canto suo la Russia fa sapere di non poter “discutere la possibilità di scambio” dell’oligarca filorusso Medvedchuk, che “non è un militare“, con coloro “che hanno lasciato ...

