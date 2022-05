Serie A: ecco la TOP 11 secondo i dati OPTA (Di lunedì 23 maggio 2022) . La migliore formazione secondo la statistica OPTA ha stilato la TOP 11 della Serie A appena conclusa secondo i dati a propria disposizione. Grande prevalenza Milan che conta in formazione 4 elementi. XI – Qui la Top XI del campionato di Serie A 2021/22 basata sui dati OPTA. Sublime.#SerieA #OPTATopXI pic.twitter.com/F4B62zjNaT— OPTAPaolo ? (@OPTAPaolo) May 23, 2022 TOP 11 OPTA: Maignan; Cuadrado, Bremer, Tomori, Theo Hernandez; Calhanoglu, Brozovic, Ruiz; Berardi, Immobile, Leao L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022) . La migliore formazionela statisticaha stilato la TOP 11 dellaA appena conclusaa propria disposizione. Grande prevalenza Milan che conta in formazione 4 elementi. XI – Qui la Top XI del campionato diA 2021/22 basata sui. Sublime.#A #TopXI pic.twitter.com/F4B62zjNaT—Paolo ? (@Paolo) May 23, 2022 TOP 11: Maignan; Cuadrado, Bremer, Tomori, Theo Hernandez; Calhanoglu, Brozovic, Ruiz; Berardi, Immobile, Leao L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Milan, sarà un lunedì di festa: ecco il percorso del pullman scoperto #scudetto - Gazzetta_it : Occhio Inter, ecco i motivi per cui la Samp a San Siro non ti regalerà nulla - discoradioIT : Da Casa Milan al Duomo, ecco il percorso del bus scoperto del @acmilan - sportavellino : [Sondaggio] - Playoff Serie C, ecco la vostra favorita per la promozione - - SimmyBrown96 : RT @CensuraFreemind: Ecco la Serie A quest'anno, rappresentata da questi omuncoli patetici ... L'anno prossimo contro il Sassuolo, la Fior… -