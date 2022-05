Scudetto Milan, Galliani: “Invitato da Berlusconi, ci siamo emozionati” (Di lunedì 23 maggio 2022) “Mi ha Invitato il presidente Berlusconi per vedere insieme la partita, come fianco a fianco siamo stati in passato per esultare per i 29 trofei del nostro Milan. Sono felicissimissimissimo e potrei andare avanti ancora. Il nostro cuore resta ultra rossonero, per questo ci siamo emozionati. Se penso a Ibra che c’era allora e c’è anche oggi… Un applauso a lui e a tutti quanti, bravissimi, ognuno ha fatto la sua parte”. Adriano Galliani in un’intervista alla Gazzetta dello Sport non nasconde la sua gioia per la vittoria dello Scudetto del ‘suo’ Milan dopo il 3-0 a Reggio Emilia al Sassuolo. Niente paragoni col passato: “Non li ho mai amati e non ne faccio neppure stavolta. Rinnovo i complimenti a tutti, società, allenatore, giocatori. ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) “Mi hail presidenteper vedere insieme la partita, come fianco a fiancostati in passato per esultare per i 29 trofei del nostro. Sono felicissimissimissimo e potrei andare avanti ancora. Il nostro cuore resta ultra rossonero, per questo ci. Se penso a Ibra che c’era allora e c’è anche oggi… Un applauso a lui e a tutti quanti, bravissimi, ognuno ha fatto la sua parte”. Adrianoin un’intervista alla Gazzetta dello Sport non nasconde la sua gioia per la vittoria dellodel ‘suo’dopo il 3-0 a Reggio Emilia al Sassuolo. Niente paragoni col passato: “Non li ho mai amati e non ne faccio neppure stavolta. Rinnovo i complimenti a tutti, società, allenatore, giocatori. ...

