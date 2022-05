Schiaffo all'atleta 17enne di basket per un tiro sbagliato: allenatore nei guai (Di lunedì 23 maggio 2022) Giovane atleta di basket sbaglia un tiro sotto canestro, sconcertante la reazione dell’allenatore: le tira uno Schiaffo davanti agli occhi increduli degli spettatori. E’ successo ieri al PalaSojourner di Rieti, durante la finale per il... Leggi su europa.today (Di lunedì 23 maggio 2022) Giovanedisbaglia unsotto canestro, sconcertante la reazione dell’: le tira unodavanti agli occhi increduli degli spettatori. E’ successo ieri al PalaSojourner di Rieti, durante la finale per il...

Advertising

PalermoToday : Schiaffo all'atleta 17enne di basket per un tiro sbagliato: allenatore nei guai - dokijmin : voglio pensare a jimin che fa il gesto di dare lo schiaffo all’aria per riposarmi meglio - MonicaSalogni : Il sorriso il più grande schiaffo che puoi dare all IGNORANZA Il tacere il più grande dono a CHI PARLA TROPPO L'… - tecnicolorRose : @Cristin4Pini @DanMr72 @guidomarchello È alzare le mani. È non saper risolvere il capriccio di suo figlio altriment… - ACeschia : RT @giuliogaia: @gparagone Anche non vediamo l'ora che se ne vada, ma rimarremo delusi!! Draghi si è rivelato un perfetto PD! Nessuna misur… -