Riforma catasto, Gentiloni: “Allineare valori è necessario, non è tassa sulla casa” (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Nelle raccomandazioni della Commissione Europea all’Italia si chiede di “aggiornare i valori catastali ai valori attuali di mercato. Penso che questo non rappresenti una richiesta di aumento delle tasse o di reintroduzione di tasse sulla prima casa, ma rappresenti una necessità per l’Italia di cui penso il governo italiano sia pienamente consapevole, infatti sta preparando misure in questa direzione”. Così il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, in conferenza stampa a Bruxelles dopo che la Commissione ha ribadito la necessità di rimodulare il carico fiscale italiano evidenziando che “i valori catastali che servono da base per calcolare l’imposta sul patrimonio sono largamente antiquati”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – Nelle raccomandazioni della Commissione Europea all’Italia si chiede di “aggiornare icatastali aiattuali di mercato. Penso che questo non rappresenti una richiesta di aumento delle tasse o di reintroduzione di tasseprima, ma rappresenti una necessità per l’Italia di cui penso il governo italiano sia pienamente consapevole, infatti sta preparando misure in questa direzione”. Così il commissario europeo all’Economia Paolo, in conferenza stampa a Bruxelles dopo che la Commissione ha ribadito la necessità di rimodulare il carico fiscale italiano evidenziando che “icatastali che servono da base per calcolare l’imposta sul patrimonio sono largamente antiquati”. L'articolo proviene da Italia Sera.

