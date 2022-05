Real Madrid | idea Gnabry

Advertising

tancredipalmeri : Comunque anche basta con la retorica che il PSG rovina il calcio con i soldi. Ma che, il Real Madrid gli offriva sa… - DiMarzio : Futuro #Mbappé: ci siamo 'quasi'. Le parole del fenomeno del PSG - KoraPlusEG : Continua le dichiarazioni La Signora Faiza Al Amiri : Nell''offerta del Real Madrid abbiamo pieno potere dei dirit… - RussianMike31 : RT @tarpalantir810: @ChristianConte_ @gippu1 C'è chi ha fatto meglio: Ronaldo il Fenomeno con 24 (13 Real Madrid, 7 Milan, 3 Inter e 1 PSV) - sportli26181512 : Real Madrid, ripresi il francese: Prosegue la programmazione del Real Madrid in vista della prossima stagione. I Bl… -

Sulla Juventus: Su Mbappé che ha rinunciato alper restare al Psg. Sul suo futuro: Tornerà a fare il dirigentePer l'ex Betis è possibile un ritorno in patria (), ma in caso di addio anche di Zielinski (seguito in Premier League ed in Bundesliga), un altro spagnolo potrebbe vestire la maglia del ...Il Real Madrid, alla ricerca del grande colpo in attacco, starebbe pensando a Mohamed Salah del Liverpool dopo il rinnovo di Mbappé al PSG ...La finale della 67ª edizione della Champions League si disputerà il 28 maggio 2022 allo Stade de France di Saint-Denis.