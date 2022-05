Pioli is on fire: “In questo Milan autentici fenomeni” | Serie A News (Di lunedì 23 maggio 2022) Stefano Pioli, condottiero del Milan laureatosi Campione d'Italia per la 19^ volta nella sua storia, raggiante per la vittoria dello Scudetto Leggi su pianetamilan (Di lunedì 23 maggio 2022) Stefano, condottiero dellaureatosi Campione d'Italia per la 19^ volta nella sua storia, raggiante per la vittoria dello Scudetto

Advertising

AntoVitiello : Mister Pioli scatenato Pioli Is on fire ?? - SimoneGambino : Pioli decisamente on fire ?? @GoalItalia - tvdellosport : ?? PIOLI IS ON FIRE L’ ovazione dei tifosi del Milan presenti al “ Mapei Stadium” per il tecnico Stefano Pioli, sul… - owl1957 : RT @VIRGINRINGO: Goodmorning Milan!!! @acmilan Forever! Buongiorno gufetti e’ andata male eh? Spiaze! Noi festa fino alle 3!!! Pioli still… - nomedituamadre : quando ti fai accompagnare a scuola da tuo padre in macchina e lui mette la canzone su cui canta 'PIOLI IS ON FIRE'… -