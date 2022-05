Nyv di Amici oggi | bingo | dopo tante voci | arriva la conferma

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 maggio 2022)21 si è concluso con la vittoria di Luigi Strangis. Ma per tutti gli ex allievi del talent show di Maria De Filippi il bello deve ancora venire. Appena usciti dal programma i ragazzi,l’emozionante esperienza, stanno conoscendo il successo. E allora ecco le affissioni di Sissi al centro di Milano e pure a New York: “Sissi è la nuova ambasciatrice di EQUAL Italia e ha lasciato il segno in Time Square, NYC. Ascolta ora la playlist di EQUAL Italia su Spotify”. Ora c’è una hit per un excon una stella internazionale. Al netto di qualche polemica sulla vittoria di Luigi, alimentata dai fan di questo o quell’altro allievo,21 è stato un successo. Successo di pubblico e non solo. Gli allievi una volta usciti si stanno facendo valere. E così scopriamo che un’allieva di19 ha ...