Meno 60 chili in un anno e mezzo grazie ad una dieta: oggi è un'altra persona | Come ha fatto? (Di lunedì 23 maggio 2022) Platinette continua a portare avanti il suo percorso di dimagrimento, basato su un ritrovato benessere e anche su una consapevolezza più ampia. Mauro Coruzzi, conduttore radiofonico e televisivo ma soprattutto volto noto in molti programmi TV di intrattenimento, ha perso molti chili e può ora vantare un fisico decisamente più asciutto rispetto a prima. Ma a spingere verso questa scelta non è stata la necessità di apparire migliore da un punto di vista meramente estetico. Platinette, infatti, ha preso questa strada per intraprendere una relazione diversa con il cibo e rapportarsi differentemente anche con il proprio corpo. La sua grande forza di volontà ha dimostrato a tutti che anche all'età di 65 anni è possibile riuscire in questa impresa: per ottenere un cambiamento, anche radicale, basta solo impegnarsi con tutte le proprie forze.

