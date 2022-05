Mancini non esclude il ripescaggio dell’Italia al Mondiale: “se qualcuno si ritira…” (Di lunedì 23 maggio 2022) L’Italia non è riuscita a qualificarsi per il Mondiale in Qatar del 2022, è stata una disfatta per la Nazionale reduce dalla vittoria dell’Europeo. E’ già iniziato un nuovo progetto con l’obiettivo di ripartire più forti di prima. Continuano a circolare voci su un possibile ripescaggio, tra conferme e smentite. Sull’argomento ha deciso di intervenire anche Roberto Mancini, Ct della Nazionale italiana. “Bisogna vedere come. La voce del possibile ripescaggio dell’Italia è venuta fuori dall’Ecuador o dall’Iran. Noi in questo momento non ci siamo, poi se qualcuno si ritira, c’è il ranking…”. Poi parla di Balotelli, reduce da 5 gol con la maglia dell’Adana. “Quando Mario gioca e fa gol io sono contento. Comunque ho un rapporto speciale con Mario. C’è stato un momento in cui sarebbe potuto ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 23 maggio 2022) L’Italia non è riuscita a qualificarsi per ilin Qatar del 2022, è stata una disfatta per la Nazionale reduce dalla vittoria dell’Europeo. E’ già iniziato un nuovo progetto con l’obiettivo di ripartire più forti di prima. Continuano a circolare voci su un possibile, tra conferme e smentite. Sull’argomento ha deciso di intervenire anche Roberto, Ct della Nazionale italiana. “Bisogna vedere come. La voce del possibileè venuta fuori dall’Ecuador o dall’Iran. Noi in questo momento non ci siamo, poi sesi ritira, c’è il ranking…”. Poi parla di Balotelli, reduce da 5 gol con la maglia dell’Adana. “Quando Mario gioca e fa gol io sono contento. Comunque ho un rapporto speciale con Mario. C’è stato un momento in cui sarebbe potuto ...

Advertising

Giusepp27186302 : @GoalItalia E Mancini non lo convoca in nazionale - Sport_Fair : Continuano a circolare voci sul ripescaggio della #Nazionale italiana: le indicazioni di #Mancini - SampNews24 : #Mancini: «Non si può paragonare lo #Scudetto del #Milan a quello della #Sampdoria» - VoceGiallorossa : ?? Il programma della vigilia della finale di Conference League: rifinitura a Trigoria e non a Tirana, Pellegrini e… - FootballScout24 : RT @Torinogranatait: Mancini: 'Lo stage? Valuteremo ragazzi che ancora non abbiamo potuto' -