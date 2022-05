LIVE – Trevisan-Dart 6-0 0-0, Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 23 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale del match tra Martina Trevisan e Harriet Dart, valevole per il primo turno del tabellone principale del Roland Garros 2022. Debutto complesso per la tennista italiana, di recente vittoriosa in quel di Rabat, sebbene parta favorita considerando la maggiore affinità alla terra battuta rispetto all’avversaria. Per caratteristiche, infatti, la britannica preferisce giocare sul veloce, sebbene la prestigiosa occasione possa indubitabilmente stimolarla a far bene. Riflettori e occhi puntati su Trevisan, in un buon momento di forma e inoltre in fiducia dopo il trionfo sul rosso marocchino. Sportface.it seguirà la partita in DIRETTA e offrirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, a partire dalle ore ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Ile latestuale del match tra Martinae Harriet, valevole per il primo turno del tabellone principale del. Debutto complesso per la tennista italiana, di recente vittoriosa in quel di Rabat, sebbene parta favorita considerando la maggiore affinità alla terra battuta rispetto all’avversaria. Per caratteristiche, infatti, la britannica preferisce giocare sul veloce, sebbene la prestigiosa occasione possa indubitabilmente stimolarla a far bene. Riflettori e occhi puntati su, in un buon momento di forma e inoltre in fiducia dopo il trionfo sul rosso marocchino. Sportface.it seguirà la partita ine offrirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, a partire dalle ore ...

