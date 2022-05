Lite Giulini-Caressa in diretta tv: ecco cosa è successo a fine partita (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Cagliari ieri sera non è riuscito a sfondare il muro eretto dal Venezia e, dopo cinque anni, è stato retrocesso in Serie B. Festeggia, invece, la Salernitana che contestualmente ha perso 4-0 in casa contro l’Udinese. Sarebbe bastato, quindi, un gol ai sardi per mantenere la Serie A. Rabbia e frustrazione sono sfociati nella Lite Giulini-Caressa avvenuta in diretta tv su Sky Sport a fine gare. ecco cosa è successo tra il presidente dei rossoblù ed il giornalista sportivo. Lite Giulini-Caressa: la ricostruzione Dopo aver parlato, lucidamente, di tutti i problemi e degli errori che hanno condotto il Cagliari in Serie B al termine di questa stagione di Serie A, Tommaso Giulini si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Cagliari ieri sera non è riuscito a sfondare il muro eretto dal Venezia e, dopo cinque anni, è stato retrocesso in Serie B. Festeggia, invece, la Salernitana che contestualmente ha perso 4-0 in casa contro l’Udinese. Sarebbe bastato, quindi, un gol ai sardi per mantenere la Serie A. Rabbia e frustrazione sono sfociati nellaavvenuta intv su Sky Sport agare.tra il presidente dei rossoblù ed il giornalista sportivo.: la ricostruzione Dopo aver parlato, lucidamente, di tutti i problemi e degli errori che hanno condotto il Cagliari in Serie B al termine di questa stagione di Serie A, Tommasosi ...

