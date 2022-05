Incidenti Spezia - Di Lello: ''Follia differenzare discriminazione razziale e territoriale''. Tavecchio: “Ci saranno provvedimenti gravi” (Di lunedì 23 maggio 2022) Di Lello: “È una Follia fare una differenza tra discriminazione razziale e territoriale…” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto Marco Di Lello, procuratore aggiunto della FIGC. “Essendo un tesserato della Federcalcio devo attenermi ad alcune regole, occorre intervenire sul piano normative ed evitare determinati comportamenti. Se noi andiamo a sanzionare, in questo caso, lo Spezia è giusto che sia responsabile della Follia di una frangia di tifosi. Diciamo spesso che la mamma dei cretini è sempre incinta, è capitato molte volte quest’anno che si sia risolto con una multa e abbiamo visto che è inutile. Mi preoccupa che ci sia una giurisprudenza che va a differenziare se la ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 23 maggio 2022) Di: “È unafare una differenza tra…” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto Marco Di, procuratore aggiunto della FIGC. “Essendo un tesserato della Federcalcio devo attenermi ad alcune regole, occorre intervenire sul piano normative ed evitare determinati comportamenti. Se noi andiamo a sanzionare, in questo caso, loè giusto che sia responsabile delladi una frangia di tifosi. Diciamo spesso che la mamma dei cretini è sempre incinta, è capitato molte volte quest’anno che si sia risolto con una multa e abbiamo visto che è inutile. Mi preoccupa che ci sia una giurisprudenza che va a differenziare se la ...

