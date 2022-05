Il primo soldato russo processato per crimini di guerra è stato condannato all'ergastolo (Di lunedì 23 maggio 2022) Il ventunenne Vadim Shishimarin è stato condannato per aver ucciso un civile disarmato. L'Ucraina potrebbe deciderlo di scambiarlo con altri prigionieri per ottenere la liberazione dei suoi militari catturati dalla Russia Leggi su wired (Di lunedì 23 maggio 2022) Il ventunenne Vadim Shishimarin èper aver ucciso un civile disarmato. L'Ucraina potrebbe deciderlo di scambiarlo con altri prigionieri per ottenere la liberazione dei suoi militari catturati dalla Russia

Advertising

TgLa7 : #Ucraina: ergastolo per primo soldato russo a processo il ventunenne #VadimShishimarin - lifestyleblogit : Ucraina, ergastolo a primo soldato russo accusato di crimini guerra - - Pensierisparsi1 : Ucraina-Russia, le news dalla guerra oggi. Mosca: Cremlino esamina il piano italiano. Ergastolo per primo soldato r… - magzinemag : #UkraineRussiaWar : Ergastolo al soldato russo Vadim Shishimarin nel primo processo per crimini di guerra. Il 21en… - GabrieleIuvina1 : Un tribunale ucraino ha condannato oggi all'ergastolo un soldato russo per aver ucciso un civile disarmato nel prim… -