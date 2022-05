Google Maps: anche in Italia le indicazioni sui prezzi dei carburanti (Di lunedì 23 maggio 2022) Google Maps, il servizio Internet geografico sviluppato dal colosso di Mountain View che consente la ricerca e la visualizzazione di carte geografiche della maggior parte della Terra, adesso offre la visualizzazione dei prezzi del carburante anche in Italia. Diverse sono le novità che l’app sta apportando e che la rendono sempre più integrale. Su tutte, adesso vi è la possibilità per gli utenti di consultare i prezzi del carburante alle stazioni di servizio o semplicemente dai benzinai in città. L’introduzione di questa utilissima funzione ha fatto sì che la navigazione risultasse ancora più dettagliata e utile per i viaggiatori. In giornata, Google Maps ha reso pubblico l’annuncio relativo alla visualizzazione dei prezzi del ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 23 maggio 2022), il servizio Internet geografico sviluppato dal colosso di Mountain View che consente la ricerca e la visualizzazione di carte geografiche della maggior parte della Terra, adesso offre la visualizzazione deidel carburantein. Diverse sono le novità che l’app sta apportando e che la rendono sempre più integrale. Su tutte, adesso vi è la possibilità per gli utenti di consultare idel carburante alle stazioni di servizio o semplicemente dai benzinai in città. L’introduzione di questa utilissima funzione ha fatto sì che la navigazione risultasse ancora più dettagliata e utile per i viaggiatori. In giornata,ha reso pubblico l’annuncio relativo alla visualizzazione deidel ...

