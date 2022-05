Giro d’Italia 2022, le classifiche aggiornate dopo la quindicesima tappa: Carapaz sempre in rosa (Di lunedì 23 maggio 2022) Le classifiche generali sempre aggiornate del Giro d’Italia 2022 dopo la quindicesima tappa Rivarolo Canavese-Cogne di 178 km. Di seguito i possessori della maglia rosa, di quella azzurra, della maglia ciclamino e di quella bianca con le graduatorie in costante aggiornamento tappa dopo tappa di questo intenso Giro numero 105. La corsa rosa parte dall’Ungheria con la grande partenza e tre giorni di trasferta, quindi si torna in Italia con inizio dalla Sicilia e arrivo, dopo ventuno frazioni, a Verona. Di seguito ecco le graduatorie. ORDINE DI ARRIVO quindicesima ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) LegeneralidellaRivarolo Canavese-Cogne di 178 km. Di seguito i possessori della maglia, di quella azzurra, della maglia ciclamino e di quella bianca con le graduatorie in costante aggiornamentodi questo intensonumero 105. La corsaparte dall’Ungheria con la grande partenza e tre giorni di trasferta, quindi si torna in Italia con inizio dalla Sicilia e arrivo,ventuno frazioni, a Verona. Di seguito ecco le graduatorie. ORDINE DI ARRIVO...

