Giovanni Falcone, pubblicato un audio inedito: 'Cosa Nostra non ha sbagliato neanche un omicidio' (Di lunedì 23 maggio 2022) Giovanni Falcone torna a far sentire la sua voce, e lo fa grazie a un audio inedito pubblicato in esclusiva dall'agenzia di stampa Askanews. Nell'audio, il giudice ucciso dalla mafia il 23 maggio del ... Leggi su globalist (Di lunedì 23 maggio 2022)torna a far sentire la sua voce, e lo fa grazie a unin esclusiva dall'agenzia di stampa Askanews. Nell', il giudice ucciso dalla mafia il 23 maggio del ...

