Giannessi-Gojo in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022 (Di lunedì 23 maggio 2022) Alessandro Giannessi sfiderà Borna Gojo nel primo turno del Roland Garros 2022. L’azzurro, eliminato al turno decisivo delle qualificazioni dall’austriaco Ofner, è stato ripescato nel tabellone principale dopo il forfait dell’ultimo minuto del cileno Tabilo. L’unico precedente tra i due è andato in scena due anni fa e se l’è aggiudicato il croato. Si tratta però di un precedente abbastanza poco indicativo. Erano infatti i quarti di finale del Challenger di Spalato (terra rossa). Stavolta la posta in palio è decisamente più alta. Il ligure è in un buon momento, come dimostra il buon percorso nel tabellone cadetto ed anche la recente finale raccolta ad Oeiras sul circuito minore. Sarà probabilmente decisiva la risposta di Giannessi contro un giocatore che fa della pesantezza dei propri ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Alessandrosfiderà Bornanel primo turno del. L’azzurro, eliminato al turno decisivo delle qualificazioni dall’austriaco Ofner, è stato ripescato nel tabellone principale dopo il forfait dell’ultimo minuto del cileno Tabilo. L’unico precedente tra i due è andato in scena due anni fa e se l’è aggiudicato il croato. Si tratta però di un precedente abbastanza poco indicativo. Erano infatti i quarti di finale del Challenger di Spalato (terra rossa). Stavolta la posta in palio è decisamente più alta. Il ligure è in un buon momento, come dimostra il buon percorso nel tabellone cadetto ed anche la recente finale raccolta ad Oeiras sul circuito minore. Sarà probabilmente decisiva la risposta dicontro un giocatore che fa della pesantezza dei propri ...

Advertising

silviaarmstrong : RT @lorenzofares: Alessandro Giannessi ???? sfrutta il forfait di Alejandro Tabilo ???? e come @FAgamenone ???? entra nel main draw del #RolandGa… - Kenmckinnon9 : Roland Garros Men's Court 4 Alessandro Giannessi vs Borna Gojo 11:00am P.F Alex Molcan vs Federico Coria 3:00pm P.F - Corleone9375 : RT @federtennis: Alessandro #Giannessi ripescato come lucky loser al #RolandGarros per il forfait di Tabilo: domani subito in campo contro… - federtennis : Alessandro #Giannessi ripescato come lucky loser al #RolandGarros per il forfait di Tabilo: domani subito in campo… - GeorgeSpalluto : Ripescato anche Alessandro Giannessi. 4° Slam in carriera per 'Gianna' che prende il posto di Tabilo. Sfiderà Borna… -