Futuro Osimhen: l'attaccante del Napoli ha preso una decisione (Di lunedì 23 maggio 2022) In un'estate che si preannuncia rovente, soprattutto per via di tanti giocatori in scadenza di cui ancora non si conosce il Futuro, uno spiraglio di luce e speranza potrebbe arrivare da Victor Osimhen. Non che il 23enne nigeriano abbia particolari incombenze contrattuali (andrà in scadenza a giugno 2025), ma su di lui è molto forte l'interesse di alcuni top club di Premier League. FOTO: Getty – Napoli Osimhen De Laurentiis non si siederà al tavolo per un'offerta sotto i 100 milioni di euro, ma ogni problema potrebbe essere risolto sul nascere. Come riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, Osimhen a Napoli si sente a casa e avrebbe deciso di voler rimanere un altro anno in azzurro, magari per provare a riportare il club davanti a tutti gli altri.

