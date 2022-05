FOTO: Mandy Rose mostra la sua linea impeccabile in bikini (Di lunedì 23 maggio 2022) Mandy Rose ha lavorato duramente per cambiare veramente se stessa in WWE. La sua più grande trasformazione è avvenuta dopo l’ingresso ad NXT 2.0, quando le sue fortune sono migliorate in modo significativo. I fan erano abituati a vedere Mandy come una bomba bionda. Non hanno mai creduto che avesse una reale abilità nel wrestling o nel lavoro sul personaggio. Si può dire che la Rose ha messo a tacere tutti i suoi detrattori. Il post Di recente, la Rose si è messa in mostra sul suo Instagram per alzare un po’ il tiro. Ha sfoggiato la sua linea impeccabile in un succinto bikini rosa antico. La Superstar ha completato il suo look con uno chignon e un paio di occhiali da sole. La didascalia: “Lavorare sodo, giocare duro”. Il ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 23 maggio 2022)ha lavorato duramente per cambiare veramente se stessa in WWE. La sua più grande trasformazione è avvenuta dopo l’ingresso ad NXT 2.0, quando le sue fortune sono migliorate in modo significativo. I fan erano abituati a vederecome una bomba bionda. Non hanno mai creduto che avesse una reale abilità nel wrestling o nel lavoro sul personaggio. Si può dire che laha messo a tacere tutti i suoi detrattori. Il post Di recente, lasi è messa insul suo Instagram per alzare un po’ il tiro. Ha sfoggiato la suain un succintorosa antico. La Superstar ha completato il suo look con uno chignon e un paio di occhiali da sole. La didascalia: “Lavorare sodo, giocare duro”. Il ...

