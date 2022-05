Falcone | Mattarella | ' in ogni ruolo impegnato per affermare Stato diritto'

(Di lunedì 23 maggio 2022) Palermo, 23 mag. (Adnkronos) - "era un grande magistrato e un uomo con forte senso delle istituzioni. Non ebbe mai la tentazione di distinguere le due identità perché aveva ben chiaro che la funzione del magistrato rappresenta una delle maggiori espressioni della nostra democrazia e, in qualunque, ha sempre inteso contribuire, con competenza e serietà, all'affermazione dellodi. La portata della sua eredità è resa evidente anche dalle modalità della celebrazione di oggi, attraverso la quale viene rinnovato l'impegno contro la mafia". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, parlando a Palermo in occasione della commemorazione del trentesimo anniversario dell'attentato a Giovanni, Francesca Morvillo e i componenti della ...

Advertising

TizianaBtz : RT @LaRagione_eu: 'Onorare oggi la memoria di Giovanni #Falcone e Paolo #Borsellino vuol dire rinnovare l'impegno, riproponendone il coragg… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Strage di Capaci, Mattarella commemora Falcone a #Palermo - geekeconomist : @Marzo531 Se non sai chi sono i Mattarella, studia e taci, idiota ignorante sputa-odio! Se c'è un Presidente della… - zazoomblog : Falcone: Mattarella a ferocia mafia si opposero Stato diritto e società civile - #Falcone: #Mattarella #ferocia… - roberiez : Mattarella,idee Falcone osteggiate anche dentro magistratura -

"Le visioni d'avanguardia, lucidamente "profetiche", dinon furono sempre comprese; anzi in taluni casi vennero osteggiate anche da atteggiamenti ... Lo ha detto il presidente Sergio...... guidata da Maria, sorella del magistrato assassinato, parteciperanno molte autorità istituzionali, militari e religiose. Primo fra tutti il Capo dello Stato, Sergio. .Condividi questo articolo:Palermo, 23 mag. (Adnkronos) – “Sono trascorsi trent’anni da quel terribile 23 maggio allorché la vita della nostra Repubblica sembrò fermarsi come annientata dal dolore e da ...(ANSA) - ROMA, 23 MAG - "Le visioni d'avanguardia, lucidamente "profetiche", di Falcone non furono sempre comprese ... Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella da Palermo in occasione dei 30 anni ...